Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de tek hedef Galatasaray karşısında kazanılacak bir derbi galibiyetiyle taraftarın gönlünü almak.
Sarı-lacivertlilerde tüm camia, Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı süren 19 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmeye odaklanırken teknik direktör Ersun Yanal'ın da derbi kadrosu netleşmeye başladı.
Kanarya'nın geçtiğimiz hafta oynadığı Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'ın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
10 numarada oynayacak olan Sloven yıldızın arkasında ise Tolgay Arslan ve Mehmet Topal'ın görev alması bekleniyor.
Yanal'ın bir değişikliği ise Victor Moses olacak.
Ankaragücü maçında kaçırdıklarıyla saç baş yolduran Nijeryalı yıldızın yerine Valbuena ilk 11'de görev alacak.
Moses ise maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans bulabilir.
Stoper hattını bozmayı düşünmeyen Yanal'ın tercihi yine Serdar Aziz - Skrtel ikilisinden yana olacak.
Tecrübeli teknik adamın en büyük kararsızlığı ise kalede yaşadığı öğrenildi.
Son dönemde Harun Tekin'e şans veren Yanal'ın derbilerdeki tecrübesi nedeniyle Volkan Demirel'e de görev verebileceği ifade edildi.
Öğrencilerinden bu maçta galibiyet dışında hiçbir sonucu düşünmemelerini isteyen Ersun Yanal'ın gol yollarındaki beceriksizliği bitirmek için de ekstra mesai harcadığı belirtildi.
Hücum oyuncularına özel çalışmalar yaptıran 57 yaşındaki çalıştırıcı, derbi galibiyetiyle birlikte önümüzdeki sezonun planlamasına odaklanmayı hedefliyor.
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