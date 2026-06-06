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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

        Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

        Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 26 milyar 202 milyon TL olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!

        Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı.

        Chobani Stadı'nda yapılan toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, sarı-lacivertli kulübün borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kesgin, Ali Koç başkanlığını kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 döneminde borcun 18 milyar 939 milyonu kısa vadeli, 9 milyar 771 milyonu uzun vadeli olmak üzere 28 milyar 710 milyon lira olduğunu belirtti.

        Kesgin, Sadettin Saran başkanlığını kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 döneminde ise kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu belirterek toplam borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıkladı.

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