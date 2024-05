Fenerbahçe Opet'te Arina Fedorovtseva ayrılığı açıkladı! İşte yeni takımı...

"TÜRKİYE'DE HİÇ ZORLANMADIM"

"Hiçbir zorluk yoktu. Her şey benim için çok ilginçti, her şeye açık gözlerle baktım ve mümkün olduğunca çabuk yeni bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Bazı noktaları bilmiyorsam bile bana zor gelmiyordu, aksine ilginç geliyordu. Heyecanlıydım, her şeyi çabucak özümsemek ve sahada kullanmak istiyordum."