Fenerbahçe, puan rekorunu egale etti!
Süper Lig'de Kayserispor'u yenerek 93 puana ulaşan Fenerbahçe, ligde 35 yıl sonra puan rekorunu egale etti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık sonuçla hanesine 3 puan yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle Kadıköy'de çıktığı son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 93'e yükseltti.
1988-1989 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 93 puan toplayarak lig rekoru kırmıştı. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte en fazla puan topladığı sezondaki rekorunu egale etti.