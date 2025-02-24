Fenerbahçe - Rangers maçı için nefesler tutuldu. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunda yoluna son 16 turundan devam eden temsilcimiz Rangers ile eşleşti. Derbi maçının ardından Fenerbahçe - Rangers maçının oynanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasının tarihi ve maç saati...