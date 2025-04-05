Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Üst sıraları doğrudan etkileyecek maçta Mehmet Türkmen düdük çalacak. Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım 34 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman takımı kazandı. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı, 6 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI KANALDA?
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.
Ligde oynanan 103 maçta da Fenerbahçe önde
İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.
Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 140 golüne Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe, sahasında açık ara üstün
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Bu müsabakalarda Fenerbahçe 96, Trabzonspor ise 66 gol attı.
Son 3 lig maçını deplasman takımı 3-2 kazandı
İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı.
2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.
Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, her iki maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
En farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.
Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.
En gollü maçlar
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.
Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.
Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.