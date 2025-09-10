Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi hangi kanalda?

        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihini duyurdu. Kadıköy'de oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçı tarihi ve saati...

        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 22:51 Güncelleme: 10.09.2025 - 22:51
        1

        Süper Lig'in 5. haftası önemli bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında, Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Benfica mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktörü Tedesco ile ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak. Bordo-mavililer ise 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik yaşadı. Peki, "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor derbisi hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE- TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı biletleri 11 Eylül Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

        12 Eylül Cuma günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

        13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.

        5

        FENERBAHÇE- TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

        VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

