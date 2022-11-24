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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Ocak ayında hücum hattına takviye yapmak isteyen ezeli rakipler, Barcelona'dan ayrılması beklenen Memphis Depay için yarışa girdi.

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  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

    Liglere verilen Dünya Kupası arasında futbolcular dinlenirken, yöneticiler ise teknik heyetlerin raporu doğrultusunda ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara başladı. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

    İlk 14 hafta sonunda Süper Lig'de 1 ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray, kıyasıya bir transfer yarışına girdi. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

    Hücum hattına takviye yapmak isteyen ezeli rakipler, Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay için harekete geçti.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

    Brezilya ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Hollandalı golcünün Galatasaray'a yakın olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'nin ise Avrupa ve Jorge Jesus faktörünü devreye sokup transferi bitirmek istediği belirtildi. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

    Türk futbolunun iki devinin, 28 yaşındaki futbolcu için ocak ayında resmi teklifle Barça'nın kapısını çalacağı öğrenildi.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

    Özellikle Galatasaray'ın transferde oldukça istekli olduğu ve Depay için kesenin ağzını açacağı vurgulandı.
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

    Xavi'nin kadroda düşünmediği Depay'ın ocak ayında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Manchester United, Tottenham, Chelsea ve Arsenal'ın da yıldız golcünün durumunu yakından takip ettiği belirtildi. 
  • Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Memphis Depay savaşı!

    Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Depay, bu sezon Barcelona formasıyla yalnızca 3 maçta görev yaparken 1 gol attı. Depay, şu sıralar Hollanda Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

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