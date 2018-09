Zadar Turnuvası'nda gelen zaferle ilgili konuşan Ahmet, "Şu anda her şey çok iyi. Zadar Kupası'nı alarak sezona iyi başladığımızı söyleyebilirim. Sezon boyunca hem Euroleague hem de Türkiye Ligi'nde zorlu mücadeleler olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin yaptıkları takviyelerle güçlendiğini dile getiren başarılı uzun, Fenerbahçe'ye karşı farklı bir motivasyonla geleceklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Tabii ki farklı bir motivasyonla gelecekler hep Fenerbahçe'ye karşı. Bütün maçları bunu bilerek oynamamız gerekiyor. Bizim de ekstra motivasyonla çıkmamız gerekiyor. Hangi takım olursa olsun bunu başarmamız gerekiyor. Her zaman aynı motivasyonla çıkıp elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

Takımdaki herkesin motive olduğuna dikkat çeken Ahmet, "Bence burada atmosfer iyi, herkes motive. Kadromuz iyi, zaten çok değişiklik olmadı kadroda. 2 yeni oyuncu katıldı takıma sadece. Takıma, hepimiz birbirimize güveniyoruz. Hedefimiz hem Final Four hem de Türkiye şampiyonluğu." ifadeleriyle hedeflerinin THY EuroLeague'de final ve Türkiye'de şampiyonluk olduğunu belirtti.



Önümüzdeki sezondan beklentileriyle ilgili de konuşan başarılı uzun "Bu sezondan beklentim geçen sezonun üstüne katmak. Her sene daha fazlasını katmak. Takıma daha çok yardımcı olmak ve domine etmek oyunun benle ilgili kısmını. Özellikle de EuroLeague'de. Ligde de bunu yapmak istiyorum. Takıma daha çok katkım olmasını istiyorum. İnşallah takım olarak iyi bir sezon çıkaracağız." dedi.

"OBRADOVIC'LE ÇALIŞMAK AVANTAJ"

Efsanevi antrenör Zeljko Obradovic'e ayrı bir parantez açan Ahmet, "Obradovic ile çalışmak çok büyük bir avantaj. Zaten herkes nasıl geliştiğimi ya da nasıl bir adım attığımı görebilir. Tabii ki onun çok faydası oluyor. Sonuçta bize hatalarımızı söylüyor, ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Biliyorsunuz zaten o dünyanın en iyi koçlarından bir tanesi. Ve detaylara çok dikkat eden bir koç. Bu gerçekten çok fazla fark yaratıyor. Bana çok büyük bir avantajı var koçun." diyerek gelişiminde Sırp çalıştırıcının rolünü vurguladı.

Rakiplerinin önemli takviyeler yaptığına dikkat çeken Ahmet, "Lig de Euroleague de bu sezon çok daha zorlu olacak. Aynı zamanda geçen sezon olduğu gibi bu sezon da uzun olacak. Takımların neredeyse hepsi çok iyi takım kurmuşlar. NBA'den gelen oyuncular da çok. Ama bu 12 oyuncuya bakan bir sistem ve biz de buna hazırız. Tabii ki her yıl olduğu gibi elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." dedi.

Geçen yıl finalde kaybedilen EuroLeague ile konuşan başarılı basketbolcu, "Geçen yıl finalde kaybetmiş olmamız bana göre bize ekstra motivasyon katacak bu sene. Finalde kaybettik, daha iyi de oynayabilirdik. Şimdi inşallah bu seneye odaklanacağız. Bu sene yeni bir sene. Yeni bir sayfa açıyoruz. Tabii ki daha büyük motivasyonla geleceğiz ve hedefimiz her kulvarda şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarlarına teşekkür eden Ahmet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarımıza her yıl bize verdikleri mükemmel destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman mükemmeller. Bize her zaman motivasyon kaynağı onlar. Bizim 6. adamımız onlar. Onları bu sene de maçlara bekliyoruz. İnşallah bu sene de beraber hedeflerimize doğru yürüyeceğiz."

