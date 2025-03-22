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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun burnu kırıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'nun burnu kırıldı!

        Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'nda şanssız bir sakatlık yaşadı. T Romanya ile Bosna Hersek arasında oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Dzeko'nun burnu kırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:53
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        Dzeko'nun burnu kırıldı!
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        Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek, Romanya'ya konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan Bosna Hersek'te maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun burnu kırıldı.

        39 yaşındaki golcünün yerine ikinci yarının başında oyuna Samed Bazdar girdi.

        Dzeko'nun son durumu detaylı kontroller sonrası netleşecek.

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