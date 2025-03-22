Edin Dzeko'nun burnu kırıldı!
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'nda şanssız bir sakatlık yaşadı. T Romanya ile Bosna Hersek arasında oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Dzeko'nun burnu kırıldı.
Giriş: 22.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:53
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek, Romanya'ya konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan Bosna Hersek'te maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun burnu kırıldı.
39 yaşındaki golcünün yerine ikinci yarının başında oyuna Samed Bazdar girdi.
Dzeko'nun son durumu detaylı kontroller sonrası netleşecek.
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