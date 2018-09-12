Lige 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Evkur Yeni Malatyaspor (0-1), Göztepe (0-1) ve Kayserispor (2-3) karşılaşmalarını kaybederek başlayan Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan Süper Lig'deki en kötü sezon başlangıcını yapmıştı. Milli maçlar için verilen arada durum değerlendirmesi yapan futbolcular, önlerindeki zorlu fikstürü fırsata çevirmek istiyor.

Ligde Atiker Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, gelecek hafta perşembe günü de UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler Hırvatistan deplasmanının ardından da 24 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Kötü gidişata ve zorlu fikstüre rağmen pes etmeyen futbolcular, bu durumu fırsat olarak görüyor.

Zorlu maçlarda alınacak hedeflenen skorlarla taraftarın güvenini daha rahat kazanabilecek olan futbolcular bu maçları kazanarak kötü başlangıcı telafi etmek istiyor.

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