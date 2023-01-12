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Fenomen kurabiyeyi artık evde yapabilirsiniz! Tarifi ortaya çıktı!

Kahvenin yanında kıyır kıyır bir kurabiyeyi kim istemez ki? Özellikle bu kurabiye herkesin bayıla bayıla yediği, çikolata dolu, ağızda dağılan bir kurabiye ise muhtemelen hayır diyemeyeceksiniz. Fenomen kurabiyenin tarifi ortaya çıktı. Artık evinizde yapabileceksiniz!

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  • Fenomen kurabiyeyi artık evde yapabilirsiniz! Tarifi ortaya çıktı!

    Sıcacık bir kahvenin yanına en güzel gidecek şeylerden biri içi yumuşacık dışı çıtır bir kurabiye değil midir? İşte sosyal medyada fenomen haline gelen kurabiyenin doğru tarifi...
  • Fenomen kurabiyeyi artık evde yapabilirsiniz! Tarifi ortaya çıktı!

    ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE MALZEMELERİ

    2 çorba kaşığı su

    2 adet yumurta sarısı

    1 tatlı kaşığı tarçın

    300 gram un

    1 tatlı kaşığı vanilya

    1 tatlı kaşığı kabartma tozu

    150 gram tereyağ

    100 gram pudra şekeri

    50 gram damla çikolata

    100 gram ceviz içi (iri çekilmiş)
  • Fenomen kurabiyeyi artık evde yapabilirsiniz! Tarifi ortaya çıktı!

    ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

    İlk olarak şeker ve yumurtayı karıştırın ve içerisine tereyağını, suyu, kabartma tozunu, tarçın ve vanilyayı ilave ederek çırpmaya devam edin.

    Kabın içerisine unu eleyin ve ortaya çıkan hamuru yoğurun.

    Kıvam alan hamura çikolataları ve cevizi ekleyin. 
  • Fenomen kurabiyeyi artık evde yapabilirsiniz! Tarifi ortaya çıktı!

    Hamuru bölünce 30 dakika bekletin.

    Buzdolabında beklettiğiniz hamuru 3 cm kesin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsi içerisine dizin.

    Önceden ısıtılmış fırında 12-14 dakika kontrollü pişirin. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan kurabiyeniz hazır! Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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