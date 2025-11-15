Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ferdi Kadıoğlu: İspanya maçı zor geçecek - Futbol Haberleri

        Ferdi Kadıoğlu: İspanya maçı zor geçecek

        A Milli Takımımızın oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, 2-0'lık Bulgaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İspanya maçı zor geçecek" dedi.

        Giriş: 15.11.2025 - 23:39 Güncelleme: 15.11.2025 - 23:39
        "İspanya maçı zor geçecek"
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen milli takımımızın oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Motivasyonundan bahseden Ferdi, "Sakatlık dönüşü kendimi çok iyi, motive hissediyorum. Sakatlıktan döndükten sonra her maçta oynadım. Kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

        "İSPANYA MAÇI ZOR GEÇECEK"

        İspanya maçına da değinen Ferdi, "İspanya maçında o mağlubiyet ağır olmuştu. Zor maç olacak. Geçmişte de buna benzer ağır bir mağlubiyet almıştık, Avusturya'ya karşı. Onları daha sonra yenip rövanşı almıştık. Bizim yapmamız gereken beraberliğimizi koruyup mücadele etmek. Şu an dünyanın 1 numaralı takımı onlar." ifadelerini kullandı.

        Kenan Yıldız'dan da bahseden Kadıoğlu, "Harikulade bir oyuncu Kenan Yıldız. İşimizi kolaylaştırıyor. Rakip savunmaların işini zorlaştırıyoruz." diyerek sözlerini bitirdi.

