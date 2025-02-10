Ferdi Tayfur'un vasiyeti mahkeme salonlarına taşınıyor
2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili tartışmalar mahkeme salonlarına taşınıyor. Mirasta büyük payın kanuni mirasçılar dışına düşmesi birtakım iddiaları beraberinde getirmişti. Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasın tespitini talep etti
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un 2 Ocak’taki vefatının ardından merhum sanatçının müzikal mirası kadar maddi mirası da tartışma konusu oldu. Aile içinde kalmayan tartışmanın ardında, Ferdi Tayfur'un vefatından öncesine dayanan bazı olayların yattığı anlaşılıyor.
Sanatçının, Marmaris 1. Sulh Mahkemesinden alınan veraset ilamına göre; geride 6 mirasçısı olduğu ortaya çıkmıştı:
Eski Eşi; Zeliha Tayfur
Oğlu; Timur Turanbayburt
Oğlu; Ferdi Taha Tayfur
Kızı; Tuğçe Tayfur Aydın
Kızı; Tuğba Diniz
Kızı; Funda Doğrul
Vefatından 76 gün önce hazırlandığı öğrenilen vasiyetnamesinde Ferdi Tayfur’un bazı taşınmaz mallarını torunlarıyla TSK, Darüşşafaka Cemiyeti ve Lösev’e bırakmayı arzuladığı kayda geçmişti.
Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okunan Ferdi Tayfur'un vasiyetine göre;
Darüşşafaka Cemiyeti'ne... Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire.
LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Vakfı)... Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villa.
TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri)... Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire.
Ferdi Tayfur'un geri kalan mirası için 6 kanuni mirasçısından beşinin vasiyetnamede adı geçmediği, adı geçen tek kanuni mirasçısı olan en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur’a, merhum sanatçının yeğeni Nilüfer Gözalıcı’nın oğlu Emirhan’dan da az pay düştüğü anlaşılmıştı.
Zeliha Tayfur
ASIL SERVETİN AKIBETİ NE OLDU?
Ferdi Tayfur’un bilinen en değerli taşınmazları ve telif haklarının da vasiyetnameye konu edilmemesi de tartışmayı yakından izleyenlerce şaşırtıcı bulunuyor. Özellikle vefatına kadar yaşadığı Marmaris’te ‘Ada’ olarak bilinen deniz kenarındaki evi ve arsasıyla banka hesapları, taşınmaz ve teliflerden elde edilen gelirlerin toplandığı ve kendisinin yaşamı süresinde harcama yaptığı banka hesapları, kiralık kasalarının akıbeti bilinmiyordu.
“BABADAN UZAKLAŞTIRMA ÇABASI” MI?
Aile içi tartışmaları yakından takip edenler, Ferdi Tayfur’un yüksek şeker nedeniyle felç geçirdiği 2011 yılını anımsatıyor. Bu tarihten sonra yeğen Nilüfer Gözalıcı’nın, Ferdi Tayfur’u, Necla Nazır'dan doğma kızı Tuğçe Tayfur Aydın’dan uzaklaştırmaya çalıştığı öne sürülüyor. Öyle ki Ferdi Tayfur’un 06.04.2018 tarihli bir vasiyetnamesiyle müzik eserlerinin bütün telif haklarını, kendisine vasiyet etmesini sağladığı da dile getirilmişti. Bu vasiyetname henüz açılmadan, telif haklarını yöneten şirketin de aynı kişiye devredildiği öne sürülmüştü.
“BAKIM SÖZLEŞMESİNİN” ARDINDAN
Başka bir iddiaya göre de; geçen yıl mayıs ayında yapılan “ölünceye kadar bakım sözleşmesi” ile Nilüfer Gözalıcı, denize sıfır koyda bulunan ev ve arsadan oluşan adanın kendisine bırakılmasını; Marmaris’te bulunan çok değerli bir taşınmazı ve Yalova’da bulunan ayrı bir taşınmazı oğlu Emirhan’a, Yalova’da bulunan bir diğer villayı kızı Buse’ye vasiyet edilmesini sağladı. Gözalıcı, yine Yalova’da bulunan bir diğer villayı da Ferdi Tayfur'un oğullarından Ferdi Taha Tayfur’a vasiyet ettirdi. Yalova’daki bir başka villanın da Şirin Gözalıcı’ya bırakılmasıyla Ferdi Tayfur’un bütün değerli taşınmazlarının, kendisiyle miras bağı bulunmayan Nilüfer Gözalıcı ve yakınlarına aktarılmaya çalışıldığı yorumlarına neden oldu.
Ferdi Tayfur - Tuğçe Tayfur Aydın
“ÖZGÜR İRADESİ DIŞINDA” İDDİASI
Ferdi Tayfur’un mirasçılarını mirastan mahrum bırakacak bir işlem yapmadan servetini yeğenine bırakması kararın özgür iradeyle alınıp alınmadığı tartışmasını da yakınları nezdinde gündeme getirdi. Habibe Ümyani Demir'den doğan oğlu Timur Turanbayburt'un bağışladığı böbrekle hayata tutunduğu bilinen Ferdi Tayfur’un bakımını üstlenen Nilüfer Gözalıcı’nın bu süreçte çocuklarını, babalarından uzak tutmaya çalıştığı da dile getirilen bir diğer iddia oldu. Bu kadar maddi imkâna karşın tedavi sürecini konforlu hale getirecek girişimde bulunulmaması da öne sürülen bir başka iddia.
Timur Turanbayburt - Tuğçe Tayfur Aydın
İKİ ÇOCUĞU MİRAS TESPİTİ İSTEDİ
Öte yandan vasiyetnamenin açıldığı duruşma sonrasında, Ferdi Tayfur’un eski eşi Zeliha Tayfur'un, Habibe Timur Turanbayburt, Tuğçe Tayfur Aydın ve Ferdi Taha Tayfur'un mirastan hariç tutulmasına çalıştığını, mahfuz hisselerine el konulmaya gayret edildiğini ve bunları Nilüfer Gözalıcı ile birlikte planladıklarını kabul ettiği öne sürüldü.
Bu arada kanuni mirasçılar; Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın'ın mirasın tespitini talep ettiği öğrenildi.
Mahkeme salonlarında devam edeceği görülen miras tartışmasının nereye varacağı da merakla izlenecek.