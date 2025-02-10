79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Merhum sanatçının sağlığında olduğu gibi vefatından sonra da aile bireyleri arasındaki gerilim sürüyor.

Ferdi Tayfur'un miras listesinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt, 'Saklı Hak'tan faydalanıp mirastan pay alma adına dava açma hakkına sahip.

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler Haberi Görüntüle

Vasiyetin açıklanmasının ardından, Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen hakaret içerikli paylaşımlar gündem oldu.

Timur Turanbayburt, paylaştığı videosuna; "Çok üzgünüm. Nasıl bir oyunun içindeyiz? Açıklama yapmaya mecbur bıraktınız beni. Babam bana küs gitmiş, benim bundan haberim yok. Yazıklar olsun arkamdan iş çevirenlere! Beni babamdan ettiniz ama oğullarımdan edemeyeceksiniz. Onlar da görecekler gerçekleri" notunu düştü.

Timur Turanbayburt, videolu açıklamasında ise şunları söyledi: Çok moralim bozuk. Herkes arkamdan bir şey konuşuyor. İki tane evladım var. Onların üzerinden bana geliyorlar. Adadan ben gittim. Kimse beni kovmadı. Duyduklarım beni çok sarstı. Babama böbreğimi verdiğim, babamdan para talep etmişim. Hiç böyle bir şey olmadı. Kendi isteğimle gidip, gönül rızasıyla babama böbreğimi verdim. Antalya'da gözümü Tuğçe (Tayfur) ile Cumali (Turanbayburt) vardı, başka kimse açtığımda kimse yoktu. Babam bana küs gitti, neden biliyor musunuz? Benim hesabımı kullanmışlar. Daha yeni haberim oluyor. Benim hesabımdan paylaşım yapmışlar. Babama düşman etmişler beni. Babamla beni düşman yapacak hiçbir şey yoktu. Bazı hadsizler ve kendi bilmezler, babam ile beni düşman ettiler. Tuğçe (Tayfur) ile babamın arasına giren o basın danışmanıdır (Şirin Gözalıcı).