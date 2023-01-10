YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 17. yeni bölümde; Ferit, Pelin’in hayatına tekrar dahil olmaya çalışacak. Pelin'i kıskanan Ferit Pelin’in yeni erkek arkadaşıyla kavga edecek. Diğer yandan İfakat, Orhan’a Ferit’in onları görmüş olabileceğini söyleyecek. Ferit babasının karşısına dikilecek ancak Orhan, İfakat ile aralarındaki yalanlayacak.