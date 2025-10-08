Fermente mucizeler: Probiyotik yönünden zengin bu 5 gıda bağırsak sağlığınıza iyi geliyor!

KEFİR: FERMENTE MUCİZE

Kefir, süt ve kefir tanelerinin birleşmesiyle oluşan fermente bir içecektir. İçeriğindeki faydalı bakteri ve mayalar sayesinde güçlü bir probiyotik kaynağıdır. Laktoz oranı düşük olduğu için laktoz intoleransı olan kişiler tarafından da tüketilebilir. Protein, kalsiyum ve D vitaminiyle kemik sağlığını desteklerken, günlük beslenmede pratik bir seçenek sunar.