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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fernando Muslera: Tarihe yazılmak mutluluk verici! - Galatasaray Haberleri

        Fernando Muslera: Tarihe yazılmak mutluluk verici!

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 21:42 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:42
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        "Tarihe yazılmak mutluluk verici!"
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, galibiyet sonrası konuştu.

        "ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

        Doğrusu çok mutluyuz. Bütün çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Zorlu bir deplasman maçı olacağını biliyorduk ama iyi hazırlanmıştık. Birkaç gün sonra yine bu rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı ekstra hazırlanıyorlar, bunu da biliyoruz. Çalışmalarımızla güçleniyoruz ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım daha attık.

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        "TARİHE YAZILMAK MUTLULUK VERİCİ"

        İyi anlarım, kötü anlarım olabilir ama ben hep yüzde yüzümü vereceğim diye söz vermiştim. 14 senede bana çok şey kattı bu kulüp. Çok büyük mutluluklar yaşadım. 3 kere üst üste şampiyon olacağız ve bu Türkiye tarihinde çok az başarılmış bir şey. Tarihe yazılmak bu şekilde mutluluk verici. Bunun parçası olmak gururdur. Yüzde yüzümü vermek istiyorum. Başarısız olduğum anlar için özür dilerim. Başarıların parçası olduğum için çok gururluyum.

        "2 KUPA KAZANMA ŞANSIMIZ VAR"

        Çok gururluyum. Önümüzde 2 kupa kazanma şansımız var. Çarşamba kazanırsak ilk kupayı alacağız. Zengin kulüp tarihinin parçası olmak gurur. Başarana kadar yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz.

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