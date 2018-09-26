Fesleğen, nane, lavanta ve adaçayı ailesine ait lezzetli bir bitkidir. Lamiaceae familyasına ait ve Latince adı ocimum basilicum'dur. Fesleğenin 5000 yıldan beri yetiştirildiği ve Çin'in Hunan bölgesinde ortaya çıkmış olabileceğine dair metinler ve başka kanıtlar vardır.

Fesleğin çok ilginç bir tarihi ve ona bağlı birçok inançları var. İnsanlar şifa ve güçlenmek için büyülü güçlere sahip olduğunu düşünüyordu. Ayrıca mumyalama işlemlerinde kullanılan kraliyet otu olduğu da düşünülmüştür. Yunanlılar fesleğeni yasın sembolü olarak gördüler. Kızılderililer ise, fesleğenin fakirleri koruyan bir bitki ve aynı zamanda da bir sonraki yaşamda koruyucusu olduğuna inanıyordu.

FESLEĞENİN BESİN DEĞERİ

2 yemek kaşığı fesleğen sadece 1 kalori içerir. 0.2 gram protein, 0.1 gram karbonhidrat, 0.1 gram lif ve 16 gram potasyum içerir. Günlük önerilen A vitamini, günlük kalsiyum ihtiyacınızın % 1'i ve günlük demir ihtiyacınızın % 1'ini karşılar.

Fesleğen enflamatuar hastalıklara, kanserlere, bakteriyel enfeksiyonlara, viral enfeksiyonlara, strese, kardiyovasküler problemlere vb. karşı savaşmak için idealdir. Aynı zamanda normal karaciğer fonksiyonlarını kolaylaştırır ve doğal bir afrodizyak görevi görür. Şimdi fesleğenin faydalarını detaylıca öğrenelim...

FESLEĞENİN FAYDALARI

Fesleğenin bilinen sağlık faydaları şunlardır:

Hastalıklarla savaşan antioksidanlar içerir

Fesleğen, vücuda serbest radikal hasarlara karşı savaşmaya yardımcı olan uçucu yağlar içerir. Hücreleri ve DNA yapısını korur. Bağışıklık sistemi işlevine yardımcı olan ve hücresel yapıları düzenleyen beyaz kan hücrelerine koruma sağlamaya yardımcı olur. Fesleğende bulunan antioksidanlar, vücudu kanserli büyüme ve hücrelerin mutasyonundan koruyabilir. Çoğu zaman, vücudumuzda strese neden toksinler bulunur. Fesleğen, oksidasyonla savaşmamıza yardımcı olan ve yaşlanmanın etkisini yavaşlatan antioksidanlara sahiptir.

Doğal bir antienflamatuardır

Fesleğen, linalool, citronellol, öjenol gibi pek çok yararlı esansiyel yağdan oluşur. Bu yağlar genellikle kalp hastalıkları, enflamatuar bağırsak hastalıkları ve romatoid artritle savaşmaya yardımcı olan enzimleri inhibe eder. Fesleğen düzenli olarak herhangi bir yemeğe katılarak veya çaya karıştırılarak tüketilirse, bağışıklık sisteminizi daha güçlü hale getirebilir ve bu hastalıklara karşı savaşmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca kanserle mücadele özellikleri vardır

Birçok insana göre, fesleğen kanserden koruma gücüne sahiptir. Bunun nedeni, akciğer, ağız, karaciğer ve deri kanserini önlemeye yardımcı olan fitokimyasallar içermesidir. Fesleğen kanser hücresi apoptozunu başarılı bir şekilde indükleyebilir ve kanser hücrelerinin vücudun başka bölgelerine yayılmasını engelleyebilir. Kemoterapi veya radyasyon terapisi sırasında, fesleğeni ek bir kanser tedavisi olarak kullanabilirsiniz. Buna kemoterapi sonrasında yaşanan rahatsızlıkları hafifletmek de dahildir.

Bakteri enfeksiyonlarına karşı korur

Fesleğen anti-bakteriyel özelliklere sahip olduğundan, insan vücudunun içindeki bakterilerin büyümesine karşı önemli bir koruma sağlayabilir. Fesleğen ekstresi de Staph enfeksiyonu ve E. Coli gibi bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde yardımcıdır. Yapılan çalışmalara göre fesleğen, enfeksiyon gelişimini büyük ölçüde engelleyerek bakterilere karşı harekete geçer.

Virüsle savaşabilir

Çocuklar ve gençlerde viral enfeksiyonlar sıklıkla görülür. Fesleğen, virüs, bakteri, küf ve maya kaynaklı hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur. Fesleğen, Candida virüsü ve diğer cilt tahrişi formlarıyla mücadele ederek koruma sağlayabilen en iyi bitkidir.

Stresle mücadelede yardımcı

Fesleğen, bitkisel bir ilaç olan bir adaptojen görevi görür, vücudun strese uyum sağlamasına ve stresin vücut üzerindeki zararlı etkilerini azaltmasına yardımcı olur. Fesleğen günlük olarak tüketildikten sonra, antioksidan aktivitesindeki artış ve kan şekeri seviyelerinde düşüş gözlemlenebilir. Anksiyete ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklardan muzdarip insanlarda da yararlıdır. Bu yüzden Hindistan'da bir çok insan sağlıklı bir vücuda ve zihne sahip olmak için fesleğen yapraklarını çiğner.

Kalp sağlığını destekler

Fesleğen, kasların gevşemesine ve büzülmesine yardımcı olan antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerir. Aynı zamanda kişide sağlıklı tansiyonu korur. Fesleğendeki öjenol bileşeni kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olduğu için kolesterol seviyelerini düşürür ve kalbi korur.

Normal karaciğer fonksiyonunu düzenler

Fesleğen detoksifiye ve yüksek antioksidan savunmalarına yardımcı olan enzimler üretir. Bu, karaciğerde yağ birikiminin azalmasına yol açar. Karaciğerde yağ birikmesi, alkolik olmayan karaciğer yağlanması hastalığına neden olabilir ve sağlık için çok zararlı olabilir. Bu nedenle, fesleğen bu hastalığı önlemeye ve korunmaya yardımcı olur.

Uyku sorununa çözüm

Fesleğen, kan akışını iyileştiren ve uyku sorunlarına yardımcı olabilecek zengin bir magnezyum kaynağıdır.

Cilt bakımı

Antioksidan kimyasalların antibakteriyel faydalarla kombinasyonu, fesleğeni cilt sağlığı için mükemmel hale getirir. Aknenin önlenmesine ve cildinizin daha genç görünmesine, ayrıca, kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtilerini azaltmaya ve cilt elastikiyetini artırmaya yardımcı olur.

Epilepsi yönetimi

Fesleğenin beyindeki spazmodik aktiviteyi azalttığı gözlenmiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir başka çalışma da fesleğen yapraklarındaki öjenolün sinir sistemi için faydalı olduğunu göstermektedir.

Enerji kaynağı

Fesleğen, adenosin trifosfatın hayati bir üreticisi olan bakır içerir. Bu, yorgunluk ve bitkinliğin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir bileşiktir. Enerji seviyelerini yüksek tutmaya yardımcı olmak için, içeceklerde fesleğen kullanılması önerilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ