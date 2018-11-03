Fethiyespor - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman?

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Fethiyespor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Zonguldak Kömürspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Fethiyespor 6 puanla 17. sırada, Zonguldak Kömürspor 12 puanla 10. sırada bulunuyor. Fethiyespor, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Zonguldak Kömürspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 455. İddaa'da Fethiyespor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Zonguldak Kömürspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fethiyespor son haftadaki Fatih Karagümrükspor müsabasında 2-1 yenildi.

Zonguldak Kömürspor ise Karşıyaka maçında 1-0 kazandı.

Fethiyespor, evinde 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 8 gol yedi.

Zonguldak Kömürspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Zonguldak Kömürspor, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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