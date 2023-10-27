Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazada son dakika itiraf: Alkollü olduğum doğrudur

        Milli sporcunun öldüğü kazada otomobil sürücüsü: Alkollü olduğum doğru

        Kayseri'de kaza kurbanı olan milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği olayda tutuklanan sürücü Ramazan Öner'in ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, ifadesinde, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı, Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği kazada tutuklanan sürücü Ramazan Öner'in ifadesi ortaya çıktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        Şüpheli, ifadesinde, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dedi.

        3

        DHA'da yer alan habere göre kaza, 22 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden K.Ö. yönetimindeki patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

        4

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan Öner ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. de gözaltına alındı.

        5

        TEDAVİSİ SONRASI TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. Öner'in nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye DHA ulaştı. Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu belirterek, "Aracı ben kullanıyordum, alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm" dedi.

        6

        Öte yandan 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, geçen yıl ekim ayında da Balkan şampiyonu olan Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi.

        7
        8
        9
        #son dakika
        #Buket Kaya
        #kayseri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?