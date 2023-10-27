Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Ezalettin Sarıyıldız'ın hazır bulunduğu duruşmayı, Yasemin Sarıyıldız'ın ailesi ve davaya müdahil olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatlarından Berfin Ozan katıldı. Yasemin Sarıyıldız'ın kardeşi Abdullah Kurt, "Olaydan bir yıl önce ablamın evine misafir oldum. Sanık, ablama bağırıp, hakaret ediyordu. 'Çocuklarına siz neden bu kadar oldunuz, olmasaydınız' diyordu. Ben yaşananlara üzülerek başka odaya geçtim. Ben evden ayrıldıktan sonra ablamı dövmüş. Ablama 'Ailene bir şey yansıtırsan kardeşini öldürürüm' diye tehdit etmiş" dedi.

Sanık Ezalettin Sarıyıldız, "Allah biliyor, ben eşimi kasten öldürmedim. Eşimle hiçbir problem yaşamadım. Onu çok sevdim. Benim elimdeki silahtan çıkan kurşunla öldü ama ben inanın onu değil kendimi vurmak istedim. Eşim müdahale eder, engel olur diye düşündüm. Eşim dışarıya çıktı sanmıştım ama nasıl oldu anlamadım. Eşimin ailesinin iddia ettiği gibi birisi olsaydım bunların hiçbirisi burada olmazdı" diye kendini savundu.

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KADIN ÜYEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Davaya müdahil olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatlarından Berfin Ozan, kararı istinafa götüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yasemin Sarıyıldız, eşi tarafından 11 kurşun ile öldürüldü. 4 kurşun öldürücü bölgelere isabet etmiş bulunmaktaydı. Geriye kalan kurşunlar, vücudunun alt bölgelerine isabet etmişti. Alınan ölü muayene raporunda Yasemin hanımın daha öncesinde şiddete maruz kaldığını ispatlar nitelikteydi. Gözünde ve bacağında ekimozlar olduğu belirtiliyordu rapordu. Ancak heyet bunu göz önüne almadan karar verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Ancak bizim bütün kadın cinayetleri dosyalarında dert yandığımız bir durum bu dosyada da gerçekleşti ve haksız tahrik indirimi bir de iyi hal indirimi uygulandı. Neticede 20 yıl gibi bir cezaya hükmolundu. Bu haliyle biz tabi ki cezayı istinaf edeceğiz. Umarım istinaf bu indirimleri kaldırır ve tekrardan ilgili mahkemeye gönderir. Mahkeme heyeti üç kişiden oluşuyor. Bir tane üyemiz kadın. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisi karşı oy kullandı dosyada. Geriye kalan 2 erkek hakim ise bu şekilde karar verilmesi yönünde oy kullanmış. 2 oya karşı bir oy kullanıldığından dolayı bu şekilde bir hüküm kuruldu" diye konuştu.