FETÖ adıyla dolandırıcılık yaptı, kameralar ele verdi

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da yaşayan Kamil D.'yi cep telefonundan arayan ve kendisini istihbaratçı olarak tanıtan kişi, arkadaşlarının FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ileri sürerek, kendisinden para talebinde bulundu. Bunun üzerine korkan Kamil D. Trabzon'da bir bankaya giderek, kendisini arayan kişinin verdiği hesaba 35 bin 370 TL yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayan Kamil D. polise giderek yardım istedi.



'STEPHAN' ADINA KAYITLI TELEFONU KULLANIYORDU



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma üzerine Kamil D.'yi arayan cep telefonunun Stephan A. adlı kişiye ait olduğunu belirledi. Böyle birinin Türkiye'de olmadığını tespit eden polis, paranın çekildiği hesabı incelemeye aldı. Paranın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir bankadan çekildiğini tespit eden polis, bankaya yazı göndererek, parayı çeken şahsın güvenlik kamera görüntüsünü istedi. Kısa sürede parayı çeken kişinin Ali A. olduğu belirlendi.



HEM HAPİS, HEM PARA CEZASI İSTENDİ



Şanlıurfa'da gözaltına alınan Ali A., iş adamı olduğunu savunarak hakkındaki suçlamayı reddetti. Soruşturma sonucunda Ali A. hakkında kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Savcı, Ali A.'nın 2 yıldan 7 yıla kadar hapsini ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Bu arada kullanılan telefonun sahibi olduğu belirlenen Stephan A. hakkında takipsizlik kararı verildi.





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