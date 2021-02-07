FETÖ'nün ilk kalkışması: 7 Şubat MİT Kumpası 0:00 / 0:00

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ),9 yıl önce bugün, seçilmiş hükümeti yıkmak üzere Yargı ve Emniyet içinde örgütlenmiş militanlarını harekete geçirerek, dönemin MİT Müşteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerini gözaltına almak istedi. MİT Başkanı Fidan ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırarak kurdukları kumpası hayata geçiren FETÖ’cülerin hedefi aslında hükümeti devirmekti. Hükümetin karşı hamleleri, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Hakan Fidan’ın ifadeye gitmemesi ve ardından üst düzey MİT görevlilerine getirilen yasal koruma kalkanı sayesinde FETÖ’nün 7 Şubat kumpası boşa çıkarıldı.

Bugün 9’uncu yıldönümü olan 7 Şubat MİT Kumpası, 15 Temmuz darbesine kadar giden süreçte FETÖ’nün ilk kalkışmasıydı…MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırarak hükümete kumpas kuran FETÖ terör örgütü hakkında açılan davada 14’ü firari olmak üzere 34 sanık yargılanıyor. Mahkemece kabul edilen iddianamede; Emniyet ve Yargıya sızdırılan FETÖ/PDY üyelerinin, "Usulsüz izleme ve dinlemelerle siyasi ve askeri casusluk yapma, gizli toplantıyı dinleyerek casusluk yapma, MİT'in insani yardım tırlarını aramak suretiyle casusluk, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, fişleme yapma, örgüte arşiv oluşturma, şantaj için görüntü ve ses kaydı yayınlama, tehdit, baskı, yıldırma, zorlama, karalama, sahte/hukuka aykırı delillerle soruşturma ve davalar açma" gibi yasa dışı casusluk maksadı da içeren birçok eyleme imza attığı belirtildi.

MAKAM ODASINA BÖCEK YERLEŞTİRDİLER

İddianamede; MİT'in Kasım 2011'de Cumhurbaşkanının hasta olduğu dönemde çalışma ofislerinde böcek (dinleme cihazı) bulduğu, FETÖ'cü polislerin panikle, suçu gizlemek amacıyla göstermelik bir soruşturma yapıp, sonra da soruşturma dosyasını kapattıkları ifade edildi.

FETÖ'nün MİT'i hedef aldıktan sonra Teşkilat aleyhine olumsuz algı oluşturmaya başladığı vurgulanıyor. FETÖ'nün mahrem imamları Çetin Özgür ile İlyas Şahin'in ABD'ye giderek, operasyon talimatını elebaşı Fetullah Gülen'den aldıkları belirtiliyor.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYORLAR

MİT Kumpas Davasının, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi yapılan kapalı duruşmasında, 6 sanığın tahliyesine karar verilirken, Savcılık mütalaasında, sanıklardan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Oğuzhan Ceylan ve Erkan Ünal'ın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte düzenlemek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıl 6 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Gazeteci sanık Mustafa Gökkılıç hakkında da ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 15 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Diğer sanıkların da yine benzer suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 26.5 yıldan 45.5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

7 ŞUBAT’A GİDEN SÜREÇ

7 Şubat MİT Kumpası’na giden süreçte birkaç önemli olayı hatırlamakta fayda var:

- 29 Ocak 2009: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta "One minute" çıkışı yaptı.

- Ocak-Şubat 2010: Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakan Fidan, Oslo’da çözüm süreci görüşmelerine katıldı

- 4 Mart 2010: Brüksel'de Adem Uzun, ses kayıtlarıyla birlikte gözaltına alındı.

- 10 Nisan 2010: Hakan Fidan ABD'deki İran nükleer görüşmelerine Türkiye'nin Şerpası olarak katıldı.

- 16 Nisan 2010: Hakan Fidan, MİT Müsteşar Yardımcılığına atandı.

- 24 Mayıs 2010: Hakan Fidan, MİT Müsteşarlığına atandı.

- 31 Mayıs 2010: İsrail, Mavi Marmara gemisine saldırdı. İsrail basınında Fidan’ın MİT Müsteşarı olmasından rahatsızlık duyulduğu yazıldı.

- 1 Ağustos 2010: İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Hakan Fidan'ın İran'a bilgi sızdırma ihtimalinden söz etti.

- 12 Haziran 2011: Türkiye genel seçimleri yapıldı. AK Parti yüzde 46.66 oy oranıyla birinci parti oldu.

- 14 Temmuz 2011: PKK Silvan'da silahlı saldırı gerçekleştirdi.

- 13 Eylül 2011: MİT yetkililerinin PKK üyeleriyle Oslo'da yaptıkları bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı internete düştü. Yayınlanan ses kaydında, "Hakan Fidan'ın, Öcalan'la ve PKK'lılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve özel temsilcisi sıfatıyla görüştüğünü ifade ettiği" belirtildi.

- 16 Eylül 2011: Alp Kağan Polatkan, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına ses kayıtlarına dair şikayet dilekçesi sundu ve ifadesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

- 19 Eylül 2011: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan MİT görevlileri Hakan Fidan ve MİT Eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş hakkında şikayet dilekçesi verdi ve bu dilekçe de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

- 22 Kasım 2011: Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarına yönelik KCK operasyonu düzenlendi ve "polis birimlerinin örgütün bütün mail trafiğini ele geçirdiği, gözaltına alınanlar arasında avukat İrfan Dündar ve gazeteci Cengiz Kapmaz'ın da bulunduğu belirtildi. İrfan Dündar serbest bırakıldı, Cengiz Kapmaz ise tutuklandı.

- 25-26 Kasım: Erdoğan'ın ofislerine dinleme cihazları yerleştirildi ve Erdoğan o tarihte ameliyat oldu.

- 5 Aralık 2011: MİT'in haber elemanı Murat Şahin yakalandı; ertesi gün tutuklandı.

- 19 Aralık 2011: Cumhuriyet savcıları Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gizli tanık "Bahar”ın MİT'le ilgili 49 sayfalık ifadesini aldı.

- 19 Aralık 2011: İstihbarat Şube Müdürlüğünce, gazeteci Mustafa Özer'in de aralarında bulunduğu 66 kişi hakkında "PKK/KCK faaliyetleri" konulu yazı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

- 20 Aralık 2011: PKK "basın komitesi" yapılanmasına yönelik soruşturmada çok sayıda kişi yakalandı. İstanbul'da Mustafa Özer'in aralarında bulunduğu 67 kişi gözaltına alındı. Özer'in ifadesi alındı ve 23 Aralık'ta serbest bırakıldı.

- 26 Aralık 2011: Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit tarafından, müşteki Alp Kağan Polatkan tarafından şikayet edilen Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT görevlileri hakkındaki soruşturmanın 2011/3611 nolu sıraya kaydedilmesi ve bu numara üzerinden soruşturmaya devam edilmesi istendi.

- 27 Aralık 2011: MİT İstanbul Bölge Başkanlığınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "bilgi/belge talebi" konulu yazı gönderildi.

- 28 Aralık 2011: Uludere olayı yaşandı, hemen ardından FETÖ'ye müzahir çevreler olayın sorumluluğunu MİT'e yükleyen haberler yapmaya başladı.

- 28-29 Aralık 2011: MİT, Başbakanlık ofislerindeki dinleme cihazlarını buldu.

- 29 Aralık 2011: Azadiya Velat gazetesinin imtiyaz sahibi Menderes Öner'in MİT ile ilgili ifadesi alındı.

- 7 Ocak 2012: Seyfettin Akın, kundaklama eylemleri yaptığı gerekçesiyle yakalandı ve MİT ile irtibatı konusunda şüpheli olarak ifadesi alındı.

- 12 Ocak 2012: İstanbul merkezli 11 ilde 67 adres için yakalama-arama kararı verildi.

- 13 Ocak 2012: DTP Diyarbakır il binasında yapılan aramada, Oslo görüşmelerine ait ses kayıtlarının bulunduğu hard diskin ele geçirildiği belirtildi.

- 13 Ocak 2012: Savcı Sadrettin Sarıkaya imzasıyla 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

- 16 Ocak 2012: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı müştekiler Alp Kağan Polatkan ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın şikayet dilekçelerinin aynı evrakta soruşturulmasına karar verdi.

- 27 Ocak 2012: Savcı Sarıkaya TEM'e gönderdiği yazıda, "PKK'ya yönelik çalışmalar kapsamında bir kısım devlet görevlileriyle ilgili gizli tanıklarla soruşturma şüphelileri Cengiz Kapmaz, İrfan Dündar, Mustafa Özer ve Menderes Öner'in önemli beyanlarda bulunduklarını" belirterek gerekli araştırmanın yapılmasını istedi.

- 31 Ocak 2012: Bazı MİT yetkililerinin kullandıkları telefon hatları tespit edildi ve 3 ay süreyle dinlenilmesi kararı alındı.

- 3 Şubat 2012: DTP Diyarbakır il binasında ele geçirilen hard disk, Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğüne imaj alınması maksadıyla gönderildi.

- 4-5 Şubat 2012: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hard diskte yer alan ses kayıtlarının çözümünü yaptı.

- 7 Şubat 2012: Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile istihbarat çalışanları Yaşar Hakan Yıldırım ve Hüseyin Emre Kuzuoğlu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

- 16 Şubat 2012: MİT Kanunu değiştirildi; MİT mensuplarına yasal koruma kalkanı getirildi.