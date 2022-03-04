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FETÖ'nün "Kıbrıs İmamı" Fadıl Dinçer'in cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kıbrıs İmamı" olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Fadıl Dinçer, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'nün
FETÖ'nün "Kıbrıs İmamı"nın cezası belli oldu
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DHA

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Fadıl Dinçer, tutuklu bulunduğu Van T Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Daha önce verilen mütalaaya karşı savunması sorulan sanık, suçsuz olduğunu belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fadıl Dinçer'i, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Yargılama sürecinde dava dosyasına sunulan savcılık mütalaasında, Fadıl Dinçer'in üst düzey örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilerek, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve örgüt üyelerine de ByLock yüklediği belirtiliyordu.

Dinçer'in örgütte Malatya il imamlığı daha sonra da Kıbrıs ülke imamlığı yaptığı, örgüt adına toplanan gelirlerin bir miktarının Malatya il imamı Dinçer'in yönetiminde örgüt üyelerine elden teslim edilerek dış ülkelere aktarıldığı, Dinçer'in örgütsel yayınların satışlarını takip edip talimatlar verdiği, kitap ve yayınların örgütün kurumlarına, yurtlarına ve evlerine dağıtılmasını sağladığı anlatılıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise sanık Fadıl Dinçer'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

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