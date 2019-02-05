Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "büyük bölge imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Halit Sürel, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Halit Sürel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

"BYLOCK KULLANMADIM, GAYBUBET EVİ'NDE KALMADIM"

AA'da yer alan habere göre savunması alınan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını, "gaybubet" evinde kalmadığını öne sürdü. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosyadaki mevcut delil durum dikkate alınıp, sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti de sanık Halit Sürel'i ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.