FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık eski astsubay A.Ş. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün il imamıyla evinde görüşüp sohbetine katıldığına ilişkin delillerin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.
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