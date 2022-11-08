FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen C.D. ve A.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı belirlendi.
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