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HaberlerDünyaAvrupaFETÖ üyelerinden Yunanistan'a sığınma talebi - Haberler
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Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesinin, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunduğu bildirildi

FETÖ üyelerinden Yunanistan'a sığınma talebi - Haberler
AA

Yunan basınındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.

AA'nın haberine göre, Girit Limanı yetkilileri, kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.

Bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini kaydetti.

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