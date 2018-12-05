Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında sözde mahrem imam olarak görev yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan operasyonda 14 kadın gözaltına alındı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, yapılan açıklamada, sözde mahrem imamların eşleri olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bayan mahrem yapılanması içerisinde “Örgüt üyeleri ile birebir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten mahrem imam” olarak görevlendirildikleri anlaşılan 27 kadına yönelik yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 15 ilde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 2 kadını yurt dışında olduğu tespit edildiği, 11 şahsın yakalanmak içinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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