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FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen 5 ayrı soruşturma çerçevesinde 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı kararı
FETÖ'ye 5 soruşturma: 39 gözaltı kararı
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İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 9’u görevde, 8’i ihraç, 2'si istifa olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2009, 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınavlar öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüpheli (soru alan 3 eski askeri öğrenci, soruları veren 4 sivil şahıs) hakkında Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün Sağlık Bakanlığı yapılanması ile örgüt üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtılması suretiyle TUS sınavlarında usulsüzlük yapılmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlenen, haklarında TUS sınav sorularını dağıttıkları yönünde ifadeler bulunan, ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olan Bylock, ankesör/ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen toplam 5 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 sivil şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; mahrem yapılanma içinde çeşitli örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 2 akademisyen şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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