28 Eylül'de satışa sunulacak olan FIFA 19 için yapımcı EA Sports, 3 yeni özellik duyurdu! Active Touch, Dynamic Tactics ve Timed Finishing adlı bu özelliklere dair birer de video yayınlayan EA, oynanışa önemli etki edecek özellikleri detaylıca paylaştı.

Active Touch nedir?

Topa sahip olma ve topla ilk buluşma anını düzenleyen Active Touch ile çalımı daha topa sahip olduğunuz anda yapabiliyorsunuz. Topla ilk buluştuğunuz noktada yaratıcılığınıza göre topu nasıl ve hangi yöne doğru kontrol edeceğiniz size kalıyor ve bu da gol pozisyonları veya boş alan yaratmak için yeni bir seçenek anlamına geliyor.

Dynamic Tactics nedir?

FIFA serisinin en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerden biri Dynamic Tactics ile geliyor. Oyuncular artık ne kadar ofansif ya da defansif bir strateji izleyeceklerini, diziliş üzerinden de tasarlayabilecek. Şimdiye kadar ki takımı ayarlardan atağa ne kadar kaldırırsanız, geriden o kadar futbolcu desteğe geliyordu, bu da kontra ataklar sebebiyle kolayca gol yemenize yol açacak açıklar vermenize sebep oluyordu. Dynamic Tactics ile hücum ya da savunma seviyenize göre diziliş kurgulayıp, o dizilişe göre oyun stratejisi geliştirebiliyorsunuz. Örneğin atağa aldığınız takımı 4-2-4 oynatıp, defansa çektiğiniz takımı otomatik olarak 5-4-1'e geçirebilirsiniz.

Timed Finishing nedir?

Son vuruşa odaklanan yeni özellik ile doğru zamanda şuta basmak kritik önem kazanmış. Eğer ekranda gözüken barda yeşil alanda tuşa basmazsanız, golü büyük ihtimalle kaçıracaksınız. Buna karşın zor pozisyonlarda yeşili tutturursanız gol atmanız yüksek ihtimal olacak.

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