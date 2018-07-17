8 | 10

Ronaldo'nun Juventus'a imzası, FIFA 19'da neleri değiştirecek?

Bilindiği üzere FIFA 18'de olduğu gibi FIFA 19'da da Ronaldo kapak yıldızı konumunda. Ancak Portekizli süper star, kapak görsellerinde ve tanıtım materyallerinde Real Madrid formasıyla yer alıyordu. Hatta oyunun fragmanında (son sahne) bile Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Juventus'a röveşata ile gol attığı bir sahne de (Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde atılan golü anımsatıyor) mevcut. Juventus'a atılan imza ile bu içerikler kaldırılacak mı merak konusu ancak durum sadece tanıtım materyallerinden ibaret değil.