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Haberler Dünya Kupası 2022
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FIFA'dan Uruguay'a disiplin soruşturması!

FIFA, Gana maçında yaşananların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIFA'dan Uruguay'a disiplin soruşturması!

FIFA, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'a disiplin soruşturması açtı.

FIFA Disiplin Komisyonu, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı karşılaşmada yaşananların ardından Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Uruguay'ın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Güney Amerika ekibinde futbolcular, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'e yoğun şekilde itirazda bulunmuştu. Cavani ayrıca, VAR monitörünü yumruklamıştı.

Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen, Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesi sonrası averajla Kore'nin gerisinde kalmış ve Dünya Kupası'na veda etmişti.

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