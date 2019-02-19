Eski Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü hayatını kaybetti. Bir süredi kanser tedavisi gören Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. İşte, Fikret Ünlü'nün hayatı ve kariyerine dair detaylar...

FİKRET ÜNLÜ KİMDİR?

Fikret Ünlü, 10 Mart 1943 Karaman doğumlu Türk sosyal demokrat siyasetçidir.

İlk öğrenimini Güneyyurt İlk Okulu'nda yaptı. 1963-64'te Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu, 1966-67'de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu.

Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

1974-1975 yıllarında Konya Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı, 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit Hükümeti döneminde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu.

1983 yılında Devlet Memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP'de (10 yıla yakın) Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991 seçimlerinden sonra Başbakan Başdanışmanı olarak görev aldı ve bu görevi 1995 Milletvekilliği seçimlerine kadar sürdürdü. 1995 ve 18 Nisan 1999 tarihlerinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Karaman Milletvekili olarak parlamentoya girdi. XX. ve XXI. ve dönemde DSP'den Karaman Milletvekilliği yaptıktan sonra XXII. dönemde bu kez CHP'den yine Karaman Milletvekilliği yaptı.



Bülent Ecevit'in Başbakanlığında kurulan 56. ve 57. Hükümette, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.