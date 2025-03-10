Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHLERİ | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak?

        Filenin Sultanları maç takvimi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman?

        Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden sahne alıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin, Hollanda ve İstanbul'da düzenlenecek karşılaşmalarda kupa hedefiyle mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, geçen yılki zaferin ardından bir kez daha şampiyonluk için parkede yerini alacak. İşte merakla beklenen maç takvimi ve heyecan dolu karşılaşmaların detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 19:47 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyonluk yolculuğuna başlıyor. Geçtiğimiz yılın kupayla taçlanan performansını bu sezon da sürdürmeyi hedefleyen Filenin Sultanları, Çin, Hollanda ve İstanbul’daki karşılaşmalarda güçlü rakiplerine karşı mücadele verecek. İkinci haftası İstanbul’da oynanacak Milletler Ligi’nde millilerimizin maç programı ve tüm detaylar belli oldu. İşte güncel bilgiler...

        2

        MİLLETLER LİGİ VNL GRUPLARI BELLİ OLDU

        A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

        1.Hafta (Pekin, Çin)

        Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa

        2.Hafta (İstanbul, Türkiye)

        Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

        3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

        Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

        3

        TAKVİM BELİRLENDİ

        Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi;

        İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de,

        İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da,

        Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

        4

        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

        1.Hafta (Pekin, Çin)

        4 Haziran

        07.30 Fransa-Türkiye

        6 Haziran

        14.30 Türkiye-Tayland

        7 Haziran

        11.00 Türkiye-Polonya

        8 Haziran

        14.30 Çin-Türkiye

        5

        2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

        18 Haziran

        19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        19 Haziran

        19.30 Kanada-Türkiye

        21 Haziran

        19.30 Güney Kore-Türkiye

        22 Haziran

        19.30 Türkiye-Brezilya

        3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

        9 Temmuz

        21.30 Hollanda-Türkiye

        11 Temmuz

        21.30 Çekya-Türkiye

        12 Temmuz

        20.00 Türkiye-İtalya

        13 Temmuz

        21.00 Sırbistan-Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        10 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"