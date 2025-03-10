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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM | Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!

        Sakarya'da, Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü okul müdürü E.C. odasında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırgan M.H. polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:20
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        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, eğitimcilere yönelik bir saldırı daha yaşandı. Rüveyde Güneş İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü olan E.C, odasında henüz belirlenemeyen nedenle M.H. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

        OKUL MÜDÜRÜNÜN DURUMU AĞIR

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Saldırgan M.H. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öğrencilerin, veliler tarafından alındığı okulda polis ekipleri inceleme yaptı.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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