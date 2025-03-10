Çanakkale'de, Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TÜFEĞİNİ POLİSE DE DOĞRULTTU AA'daki habere göre polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

İKNA ETMEYE ÇALIŞAN KİŞİYİ VURDU REKLAM Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.