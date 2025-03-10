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        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu! Müzakere sürüyor...

        Çanakkale'de, balkona av tüfeğiyle çıkan şüpheli, kendisini ikna etmek isteyen kişiyi ateş ederek yaraladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Müzakere çalışması devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:46
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        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
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        Çanakkale'de, Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta bir kişi av tüfeğiyle balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        TÜFEĞİNİ POLİSE DE DOĞRULTTU

        AA'daki habere göre polisin silahını bırakması için çağrıda bulunduğu şüpheli, zaman zaman tüfeğini ekiplere ve çevredekilere doğrulttu.

        İKNA ETMEYE ÇALIŞAN KİŞİYİ VURDU

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        Şüpheli bu sırada ikna çalışmalarına katılan sokaktaki bir kişiyi ateş ederek vurdu. Yaralıya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

        BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Öte yandan şüphelinin bulunduğu balkonda yaşlı bir kadın bulunduğu gözlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge yaya ve araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

        POLİS MÜZAKEREDE BULUNUYOR

        Polis ekiplerinin şüpheliyi silahını bırakması ve teslim olması için müzakere çalışmaları devam ediyor.

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        #Çanakkale
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