Yakıt tankeri kargo gemisiyle çarpıştı

İngiltere'nin kuzeydoğu kıyılarına yakın bir bölgede, bir yakıt tankeri ile kargo gemisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle büyük ölçekli bir yangın çıkarken, İngiltere sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti.

İngiliz yetkililer, her iki gemide de yangın çıktığını teyit ederken, 32 kişi kıyıya ulaştırıldı. 1 kişinin ise hastanede olduğu bildirildi.

İngiliz yetkiler olayın nasıl yaşandığı hakkında net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, durumun şaşırtıcı olduğunu ifade ettiler.