Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

💥 Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona eriyor!



🎙️ @hasanntuncel: Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş'e sportif direktörlük teklifinde bulundu. İdarenin onda olmasını istedi. Bu da bir anlamda yolların ayrılmadığı anlamını taşıyor. Hoca teknik direktörlük görevini yavaş… pic.twitter.com/K48caOiILz — HT Spor (@HTSpor) March 10, 2025

Mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi bugün teknik direktör Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Trabzonspor yönetimi ile Şenol Güneş'in ayrılık konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Şenol Güneş, saat 16.00'da başlayan antrenmanda takımın başında yer almadı ve 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulübün, Şenol Güneş'in durumuyla ilgili önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

"EN ÜST SIRADA FATİH TEKKE VAR"

Gazeteci Hasan Tüncel, HT Spor'a bağlanarak bordo-mavililerdeki son gelişmeleri aktardı.

Tüncel, "Saat 10'da yönetim ve Şenol Güneş arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşmede ayrılık kararının alındığını söyleyebiliriz. Fakat yönetim efsanesi olduğu için Şenol Güneş'e futbol koordinatörlüğü veya sportif direktörlük gibi bir teklif sundu. Şenol Hoca bu teklifi kabul etmedi ama şu an için değerlendirme aşamasında. Trabzonspor'dan resmi bir açıklama bekliyoruz. Trabzonspor'da yeni teknik adamlar da konuşulmaya başlandı. Fatih Tekke cephesiyle görüştüm ama ulaşan bir teklif olmadığını ve bir teklif geldiğinde konuşacaklarını söylediler. Konuşulan isimlerin en üst sırasında Fatih Tekke var. Arda Turan adı var ama bir takımın başında olduğu için soru işareti. Nuri Şahin, Igor Tudor ve Şota Arveladze de adı geçenler arasında." şeklinde konuştu.