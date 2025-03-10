Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!

        Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı saat 16:00'daki idmanda takımın başında yer almadı. Bordo-mavililerde teknik direktörlük için konuşulan isimlerin başında Fatih Tekke geçtiği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

        Mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi bugün teknik direktör Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Trabzonspor yönetimi ile Şenol Güneş'in ayrılık konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

        Şenol Güneş, saat 16.00'da başlayan antrenmanda takımın başında yer almadı ve 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi. Bordo-mavili kulübün, Şenol Güneş'in durumuyla ilgili önümüzdeki saatlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

        "EN ÜST SIRADA FATİH TEKKE VAR"

        Gazeteci Hasan Tüncel, HT Spor'a bağlanarak bordo-mavililerdeki son gelişmeleri aktardı.

        Tüncel, "Saat 10'da yönetim ve Şenol Güneş arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşmede ayrılık kararının alındığını söyleyebiliriz. Fakat yönetim efsanesi olduğu için Şenol Güneş'e futbol koordinatörlüğü veya sportif direktörlük gibi bir teklif sundu. Şenol Hoca bu teklifi kabul etmedi ama şu an için değerlendirme aşamasında. Trabzonspor'dan resmi bir açıklama bekliyoruz. Trabzonspor'da yeni teknik adamlar da konuşulmaya başlandı. Fatih Tekke cephesiyle görüştüm ama ulaşan bir teklif olmadığını ve bir teklif geldiğinde konuşacaklarını söylediler. Konuşulan isimlerin en üst sırasında Fatih Tekke var. Arda Turan adı var ama bir takımın başında olduğu için soru işareti. Nuri Şahin, Igor Tudor ve Şota Arveladze de adı geçenler arasında." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        Radyoaktif atık paniği! 2 hafriyat şirketine ceza kesildi
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"