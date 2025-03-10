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        Haberler Magazin Murat Han'dan yurt dışı açıklaması: Yanlış anlaşılma oturdu

        Murat Han'dan yurt dışı açıklaması: Yanlış anlaşılma oturdu

        ABD'de evi olduğu için yurt dışına yerleştiği zannedilen Murat Han, konuya açıklık getirdi; "Bir zamanlar evim vardı, ara sıra gidip geliyordum. Yoksa gitmiş değilim. Bazen bir yapımcıyla karşılaşıyorum, 'Sen burada mısın? Senin için yurt dışında dediler' diyor. Yanlış anlaşılma oturdu. ABD'deki evi sattım, çok oldu. O yüzden belki birkaç iş kaçırmış olabilirim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 09:10 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:10
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        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
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        Murat Han, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Han, hayatının nasıl geçtiğine yönelik soruya; "Çok basit... Gece hayatım yok. Bir yere gitmeyi sevmiyorum. Alkol ve sigara sevmiyorum. Bir bara gitmek zulüm oluyor. Arkadaşlarla temiz bir ortamda gırgır ve şamata yapıyoruz" dedi.

        "BAKLAVA OLMASININ PEŞİNDE DEĞİLİM"

        Ayrıca sporla ilgilendiğini söyleyen Murat Han; "Sporla ilgileniyorum. Pandemiden önce sert spor yapıyordum. Pandemi korkusundan uzun süre yapmadım. Tembellik oturdu sonra. Şimdi yeni yeni yapmaya başladım. Yaza doğru eski formum olmasa da yakın bir yerlere geleceğimi düşünüyorum. Eskiden kapak modeli olmuştum, o kadar iyi olmuştum. Onu yakalamak farklı disiplin ve zor. Hiçbir şey yememek lâzım. Fit ve sağlıklı kalmak önemli. Baklava olmasının peşinde değilim" ifadelerini kullandı.

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        "BANA KOMEDİ VERMİYOR"

        Murat Han, "Sektörde karakter yapıştı aynı roller geliyor derler. Sizde de o handikap var mı?" şeklindeki soruya "Oluyor... Bu karakteri izliyor yapımcı, oturduysa yakıştırıyor. Öyle bir iş çekecekse, 'Bu role Murat Han'ı da çağıralım' diye düşünüyor. Doğal olarak oturuyor. Kimse bana komedi vermiyor. Aslında sağlam komedi oynarım. Onlar da risk almak istemiyor. Romantik aşk filmleri de olabilir. Ben dram ve aksiyon seviyorum. Belki romantik komedi olabilir" yanıtını verdi.

        "YANLIŞ ANLAŞILMA OTURDU"

        Öte yandan yurt dışında yaşadığı yönünde bir algı oluştuğunu söyleyen Murat Han, konuya açıklık getirdi; "Algı oluştu. Bir zamanlar ABD'de evim vardı. Ara sıra gidip geliyordum. Yoksa temelli gitmiş değilim. Bazen bir yapımcıyla karşılaşıyorum, 'Sen burada mısın? Senin için yurt dışında dediler' diyor. Yanlış anlaşılma oturdu. Ben buradayım. ABD'deki evi sattım, çok oldu. O yüzden belki birkaç iş kaçırmış olabilirim" açıklamasını yaptı.

        "DOĞAL VE DÜRÜSTÜM"

        Ayrıca hayatında kimsesinin olmadığını söyleyen Murat Han, "Romantik misiniz?" sorusuna, "Olabildiğince... Bilmiyorum. Romantizm herkese göre farklıdır. Doğal ve dürüstüm. Sevgi var onun içinde. Sevgi olduğu yerde romantizm vardır" diye cevap verdi.

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