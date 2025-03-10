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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:23
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        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
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        Emekli ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" diyerek yapılacak artışı duyurdu.

        Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilmişti.

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