Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'nun Talisca planı! Rangers maçında... - Futbol Haberleri

        Mourinho'nun Talisca planı! Rangers maçında...

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-1'in rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca'nın ilk 11'de olup olmayacağına dair son kararını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Rangers ile 13 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        2

        Sarı lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu henüz netleştirmese de bazı isimlerle yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

        3

        Anderson Talisca’nın Rangers maçında 11'de olma ihtimalinin olduğu öğrenildi. İlk maça 46. dakikada dahil olan Talisca, uzaktan şutlarıyla dikkat çekmişti.

        4

        Sol ayağını etkili kullanan tecrübeli oyuncu, rövanş maçında rakibini baskı altına almayı planlayan Mourinho’nun en önemli kozlarından biri olacak.

        5

        Anderson Talisca, bu sezon 10 maçta forma giydi. Bu maçların 4’üne 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu, performansıyla beğeni topladı. Deneyimli oyuncu, 4 gole imza attı.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve