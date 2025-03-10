Mourinho'nun Talisca planı! Rangers maçında...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-1'in rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca'nın ilk 11'de olup olmayacağına dair son kararını verdi.
Fenerbahçe, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Rangers ile 13 Mart Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu henüz netleştirmese de bazı isimlerle yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.
Anderson Talisca’nın Rangers maçında 11'de olma ihtimalinin olduğu öğrenildi. İlk maça 46. dakikada dahil olan Talisca, uzaktan şutlarıyla dikkat çekmişti.
Sol ayağını etkili kullanan tecrübeli oyuncu, rövanş maçında rakibini baskı altına almayı planlayan Mourinho’nun en önemli kozlarından biri olacak.
Anderson Talisca, bu sezon 10 maçta forma giydi. Bu maçların 4’üne 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu, performansıyla beğeni topladı. Deneyimli oyuncu, 4 gole imza attı.