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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın cinayetleri kabusu sürüyor! Son dakika haberi: Sevcan Demir Sakman adlı hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti! | Son dakika haberleri

        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!

        Kadın cinayetlerine tüyler ürperten bir vahşet daha eklendi. Korkunç saldırı Antalya'da meydana geldi. Olayda 26 yaşındaki Sevcan Demir Sakman, kendisi gibi hemşire olan kocası Halit Can Sakman'ın satırlı saldırısına uğradı. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, suçunu itiraf eden cani gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:31
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        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
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        Antalya'da Halit Can Sakman (26), kendisi gibi hemşire olan 2 ay önce evlendiği Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldürdü. Kendisi de boğazından yaralanan Halit Can Sakman, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesinde bir apartmanda meydana geldi.

        2 ay önce evlenen Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, dün öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. İddiaya göre Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurdu.

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        ÖLDÜRÜP, SATIRI BOĞAZINDA BIRAKTI

        Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekibi, Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Karnında kesi bulunan Sakman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü, ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Halit Can Sakman ise evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boyun kısmında kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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        ARKADAŞINI ARAYIP İTİRAF ETMİŞ

        Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdiğini kaydetti.

        ANNE SİLİFKE'DEN GELDİ

        Sevcan Demir Sakman'ın Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya’ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti. İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazenin, defnedilmek üzere Hatay'a götürüleceği öğrenildi. Her ikisi de hemşire olan Sevcan Demir ve Halit Can Sakman çiftinin özel bir hastanede çalıştıkları ifade edildi.

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        #Sevcan Demir Sakman
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