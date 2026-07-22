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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Kanada karşısında!

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Kanada karşısında!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek.

        Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 11.00'de başlayacak.

        Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.

        Dünya Şampiyonası’nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11’ini kazandı.

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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

        2018 - İkincilik

        2019 - Dördüncülük

        2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

        2021 - Üçüncülük

        2022 - Dördüncülük

        2023 - Şampiyon

        2024 - Altıncılık

        2025- Altıncılık

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