Filipinler'de görülen kızamık salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 333'e çıktı. Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumunun 22 Mart tarihli son raporuna göre, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle yıl başından 19 Mart'a kadar 333 kişi hayatını kaybetti.
AA'nın ReliefWeb sitesi kaynaklı haberine göre; ülkede 1 Ocak-19 Mart arasında 22 bin 967 kızamık vakası görüldüğü belirtilen raporda, bunlardan 4 bin 740'ının, salgın nedeniyle 96 kişinin öldüğü Calabarzon bölgesinde kaydedildiği bildirildi.
Raporda, salgından en fazla etkilenenlerin 1-4 yaş arası çocuklar olduğu ortaya kondu.
Kızılhaç, bu ay, salgının devam ettiği ülkede, 5 yaşın altında tahmini 3,7 milyon çocuğun risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.
Filipinler Kızılhaç Başkanı Richard Gordon, ülkede yüzde 100 aşılama oranına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etmişti.
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.
Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.
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