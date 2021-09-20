Filipinler Devlet Başkanı Duterte, pilot okullarda yüz yüze eğitime onay verdi

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CNN Philippines'in haberine göre, Başkanlık Sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin Kovid-19 vakalarının düşük olduğu bölgelerde yüz yüze sınıfların pilot testini onayladığını ve denemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek alanlarda yapılacağını aktardı.

Eğitim Bakanı Leonor Briones, "hazırlık değerlendirmesini" geçen en fazla 100 devlet okulunun pilot teste katılacağını, eğitim ve sağlık bakanlıkları tarafından onaylanan 20 özel okulun da uygulamaya katılmasının beklendiğini söyledi.

Briones, derslerin yarım gün olacağını ve iki haftada bir yapılacağını belirterek, anaokulundan 3. sınıfa kadar derslerin en fazla üç saat, lisede ise en fazla dört saat olması gerektiğini belirtti.

Pilot testin iki ay süreceğini ve mümkün olan en kısa sürede başlamayı düşündüklerini aktaran Briones, "Şu anda kesin bir tarih veremiyoruz çünkü Duterte'nin kararını daha yeni duyduk ama bunu en kısa zamanda uygulayacağız. Pilot test güvenli ve etkili olacaksa kademeli olarak artıracağız. Risk değerlendirmesinde belirtilen değişiklikler olursa uygulamayı durdurmak zorundayız." diye konuştu.

Bakan Briones, uygulama için velilerden onay alınması gerektiğine dikkati çekerek hiçbir öğrencinin katılıma zorlanmayacağını ifade etti.

Briones, aşı olsun ya da olmasın 65 yaş altı öğretmenlerin kronik hastalıkları olmadığı sürece katılabileceklerini dile getirdi.

Uygulama kapsamında sınıf başına anaokullarında 12 öğrenci, 1'den 3'e kadar olan sınıflarda 16 öğrenci, lisede ise 20 öğrenci eğitim alacak.