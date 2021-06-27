Filistin Halk Partisi hükümetten çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Filistin Halk Partisi hükümetten çekildi, Abbas'ı istifaya çağırdı

Filistin Halk Partisi, Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltındayken ölmesinin ardından hükümetten çekildiklerini duyurdu. Mahmut Abbas hükümetini istifaya davet etti

Filistin Halk Partisi hükümetten çekildi, Abbas'ı istifaya çağırdı
Filistin Halk Partisi hükümetten çekildi
0:00 / 0:00
AA

Filistin Halk Partisi Başkanı Bessam es-Salihi Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, "Parti Merkez Komitesi, hükümetten çekilme kararı aldı. Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş (hükümetteki parti temsilcisi) yarın haftalık toplantı sırasında hükümetten istifa edecek." dedi.

"Parti Merkez Komitesi genel olarak özgürlükleri korumada sorun yaşayan bir hükümetin içerisinde yola devam etmeme kararı aldı." ifadesini kullanan Salihi, hükümeti istifaya davet etti.

Salihi, aktivist ve muhalif Benat'ın ölümünden sorumlu olanların hesap vermesi ve tüm olumsuz uygulamalara son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 24 Haziran günü sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi Benat'a işkence yapıldığını ve onun, suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Benat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine yönelik "cesur ve sert" eleştirileriyle tanınıyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran Petrol Bakanı Zengene, petrol sektöründe çalışan işçilerin maaşlarında iyileşme yapılacağını söyledi
DÜNYAİranlı petrol işçilerinden grev! Bakan'dan zam vaadi
Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı
DÜNYAAlmanya'daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenler ...
SON DAKİKA: İngiliz şarkıcının ölümü şoke etti! AstraZeneca aşısı olduktan 2 hafta sonra hayatını kaybetti!
DÜNYAİngiliz şarkıcının ölümü şoke etti!
SON DAKİKA: Mısır'dan Irak'a 30 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
DÜNYAMısır'dan Irak'a 30 yıl sonra bir ilk!
Son dakika haberi MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz
DÜNYAMSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist ...
GURUR DUYDUK! Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan TSK açıklaması...
DÜNYAAzerbaycan Savunma Bakanı: Bizi bu sınava TSK ...
SON DAKİKA: Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Haberler
DÜNYAErmenistan sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş ...
SON DAKİKA: Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma gecesi düzenlendi
DÜNYAKanada'da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma ...
SON DAKİKA: Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
DÜNYAHindistan'da hasta sayısında düşüş sürüyor!
SAHALARA DÖNDÜ! Son Dakika: Eski ABD Başkanı Donald Trump: Amerika'yı geri alacağız! - Haberler
DÜNYATrump sahalara döndü: Amerika'yı geri alacağız!