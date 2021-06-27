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Filistin Halk Partisi hükümetten çekildi 0:00 / 0:00

AA

Filistin Halk Partisi Başkanı Bessam es-Salihi Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, "Parti Merkez Komitesi, hükümetten çekilme kararı aldı. Filistin Çalışma Bakanı Nasri Ebu Ceyş (hükümetteki parti temsilcisi) yarın haftalık toplantı sırasında hükümetten istifa edecek." dedi.

"Parti Merkez Komitesi genel olarak özgürlükleri korumada sorun yaşayan bir hükümetin içerisinde yola devam etmeme kararı aldı." ifadesini kullanan Salihi, hükümeti istifaya davet etti.

Salihi, aktivist ve muhalif Benat'ın ölümünden sorumlu olanların hesap vermesi ve tüm olumsuz uygulamalara son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 24 Haziran günü sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi Benat'a işkence yapıldığını ve onun, suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Benat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yönetimine yönelik "cesur ve sert" eleştirileriyle tanınıyordu.