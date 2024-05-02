Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı söylenen Robert De Niro'dan yanıt: Hepsi dizi provasıydı

İnternette yayılan bir videonun ünlü oyuncu Robert De Niro'nun New York'ta Filistin yanlısı protestocularla karşı karşıya geldiği ve onlara bağırdığı görüntüler olduğu öne sürüldü. Videoda, De Niro'nun; "Bu bir film değil! Bu bir film değil! Barikatın arkasına geçin. Saçma sapan konuşmayı mı seviyorsunuz? O zaman eve gitmek zorundasınız” dediği görülüyordu.

İsrail yanlısı bazı sosyal medya hesapları, videoyu, Robert De Niro'nun İsrail'in yanında yer aldığını ve hiç protestocu görünmeye videoda Filistin yanlısı protestoculara karşı çıktığını öne süren altyazılarla paylaşmaya başladı.