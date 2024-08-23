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        Haberler Gündem 3. Sayfa Firari sanıklar için “yakalama kararı kaldırılsın” başvurusu SIRRIBERK ARSLAN | Son dakika haberleri

        Firari sanıklar için “yakalama kararı kaldırılsın” başvurusu SIRRIBERK ARSLAN

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan ve 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında 347 gündür firari olan iki sanık için avukatları haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Son bilirkişi raporuna göre olayda sanıkların kusuru olmadığını savunan avukatların talebi reddedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 18:48 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:48
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        Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme
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        Ezgi Apartmanı’nın yıkılması ve 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 2’si firari 5 sanık hakkında dava açıldı. İddianameye göre zemin kattaki pastanede kolon kesilmiş, servis asansörü için projeye aykırı olarak boşluk açılmış, ön ve yan cephelere eklenti yapılmıştı.

        Habertürk'ten Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporunda da yer alan binanın çökmesinin sorumlusu olarak gösterilen zemin katındaki işletmenin sahibi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ve tadilatı yapan usta hakkında 876'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

        BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ARDINDAN “YAKALAMA KARARI KALDIRILSIN” BAŞVURUSU

        2’si tutuklu 2’si firari 5 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemenin istediği ve kısa süre önce dosyaya giren ikinci bilirkişi raporuna göre kusur atfedilmeyen ve Kervancıoğlu ve Pekel için avukatları tutuklama ve yakalama kararının kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

        SAVCI: RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ VAR

        Savcı yapılan başvuru için verdiği mütalaasında soruşturma esnasında teknik üniversitede görevli öğretim üyelerinin hazırladığı raporla son rapor arasında esaslı farklılıklar ve çelişkiler olduğunu, bu yüzde tahliye ve yakalama kararının kaldırılmasının yasaya aykırı olduğunu belirtti.

        ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

        Mahkeme, 374 gündür firarda olan iki sanık için avukatların talebini reddetti. Avukatların üst mahkemeye yaptıkları itiraz da reddedildi.

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